பிரிட்ஜோ கொலையை கண்டித்து நாகர்கோவிலில் சாலைமறியல்.. முடங்கியது போக்குவரத்து

மீனவர் பிரிட்ஜோ படுகொலையை கண்டித்து நாகர்கோவிலில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

Nagercoil fishermen condemns for fishermen pritjo's death. They are doing road blockade near collector office. over 3000 women have participated in the protest.