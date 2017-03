இந்திரா காந்தி விருது பெற நடிகை மீனாவுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு.. கொந்தளிப்பில் நடிகை நக்மா!

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் தின விழாவில் இந்திரா காந்தி பெயரில் நடிகை மீனாவுக்கு விருது வழங்குவதை ஏற்க முடியாமல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் அணியின் பொதுச்செயலர் நக்மா விழாவை புறக்கணித்துள்ளார்.

English summary

Congress leader Nagma will boycott women’s day celebration, which contact by TN congress committee women wing at Chennai.