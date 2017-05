சென்னையில் திடீரென மு.க.ஸ்டாலினை நக்மா சந்தித்தது இதற்குதானாம்!

சென்னையில் ஸ்டாலினை திடீரென நக்மா சந்தித்ததும் இச்சந்திப்புக்கு திமுக முக்கியத்துவம் தந்தது ஏன் என்பது குறித்தும் புதிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

DMK Sources said that Actor-politician Nagma met DMK working President MK Stalin on upcoming local body elections.