63% அதிமுக தொண்டர்கள் சசிகலாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு: போயஸ் கார்டனை அலறவைத்த நக்கீரன் சர்வே

சசிகலாவுக்கு அதிமுக தொண்டர்களிடத்தில் கடும் எதிர்ப்பு தொடருகிறது. நக்கீரன் எடுத்த சர்வேயில் 63% அதிமுக தொண்டர்கள் சசிகலாவை எதிர்ப்பதாக கூறியுள்ளனர்.

English summary

According to Nakkheeran Weekly Survey ADMK Cadres strongly opposed to Sasikala as Party General Secretary.