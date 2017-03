தாமிரபரணியை காக்க வாருங்கள் இளைஞர்களே... அழைக்கிறார் நல்லக்கண்ணு

வற்றாத ஜீவ நதியான தாமிரபரணியைக் காக்க இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Senior CPI leader Nallakannu has called Tamil Nadu youths to save Tamirabarani river from the MNCs.