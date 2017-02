ஈஷா, காருண்யா.. ஆதிக்க சக்திகள் ஆக்கிரமிப்பால் கோவை, திருப்பூரில் தண்ணீர் பஞ்சம்: நல்லகண்ணு

ஈஷா யோகா மையத்தின் மகா சிவராத்திரி நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றால், ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்ததை போலாகிவிடும் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லகண

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 15:32 [IST]

English summary

Nallakannu is oppose Prime Minister Modi's participation in the Isha Yoga center on Maha Shivaratri day as this center has been facing many cases about land grabbing.