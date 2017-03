ஹைட்ரோ கார்பன்.. நல்லாண்டார்கொல்லையில் 37 நாட்களுக்கு பிறகு போராட்டம் வாபஸ்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நல்லாண்டார்கொல்லையில் 37 நாட்களாக நடைபெற்று வந்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

Friday, March 24, 2017, 18:35 [IST]

Nallandarkollai villagers Withdraw of mass protest against hydrocarbon project in pudhukottai after 37th day.