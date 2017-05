விஜயபாஸ்கர் நண்பர் சுப்பிரமணியம் தற்கொலையால் பெரும் பரபரப்பு.. விசாரணை அவ்வளவுதான்?

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் நாமக்கல்லை சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் சுப்பிரமணியம் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

TN Minister Vijayabaskar's friend Subramanian who was also interrogated by IT officials today made suicide.