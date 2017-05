அப்பா இறந்துட்டா படிப்பை நிறுத்தணுமா… நாமக்கல் பெண் டாக்டராக நாமும் உதவலாமே!

திடீரென தந்தை மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்ததால் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆர்த்தி டாக்டர் படிப்பை தொடர முடியாமல் திணறி வருகிறார். அவருக்கு உதவும் மனம் உள்ளோர் உதவலாமே.. ஒரு டாக்டரை உருவாக்கலாமே…

English summary

Medical student Aarthi, who topper in class 10th in Namakkal, needs help to continue her medical education.