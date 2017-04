நந்தினியில் பழிவாங்கும் பாம்பாக வரும் குஷ்பு

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் நந்தினி சீரியலில் பழிவாங்கும் பாம்பாக நடித்துள்ளார் குஷ்பு.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kushboo plays Nandhini snake in serial. Nandini is a mega thrill serial on Sun TV. The story revolves around the revenge of a sprit and how it protects a family.