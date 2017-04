காயத்ரி கண்ணை உருட்டுனா எலுமிச்சப்பழம் இப்படி உருளுதே!!

ஒருபக்கம் பாம்பு சீற்றம்... மற்றொரு பக்கம் பேய்.... இன்னொரு பக்கம் மந்திரவாதி காயத்ரி என சன் டிவியில் நந்தினி சீரியல் மூடநம்பிக்கையின் முழு உருவமாக உள்ளது.

English summary

Superstitious Serial Nandhini is making wave among women in the Sun TV but at the same time this serial is getting big slap among the educated mass.