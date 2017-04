என் தற்கொலைக்குக் காரணம் நந்தினியின் அப்பாதான்.. கணவர் கார்த்திக் பரபரப்பு கடிதம்

திருமணமான சில மாதங்களிலேயே தாய் வீட்டிற்கு சென்ற நடிகை மைனா நந்தினி விவாகரத்து கேட்டு அடம் பிடித்ததாக தற்கொலை செய்து கொண்ட அவரது கணவரின் உறவினர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

TV actress Myna Nandhini’s husband, Karthikeyan, has committed suicide by drinking poison at a lodge in Virugambakkam. As per reports, Karthikeyan consumed poison mixed with cold drinks and left behind a suicide letter blaming his father-in-law for provoking him to take the fatal step.