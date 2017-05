நந்தினி சீரியல்... சின்னத்திரையின் பிரம்மாண்ட சினிமா - விஜயகுமார் பெருமிதம்: வீடியோ

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் நந்தினி சீரியல் சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பாகும் பிரமாண்ட சினிமா என அதில் நடித்துள்ளவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Nandhini serial is telecasting in Sun Tv. It's 100th episode to be telecasted soon. It si produced in very big budget and Director Sundar .C is producing this serial on first copy basis.