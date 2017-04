அதிமுக ஆட்சியை நிச்சயம் கவிழ்ப்போம்… பந்தயம் கட்டிய தமிழிசை… நாஞ்சில் சம்பத் பகீர் தகவல்

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சியை நிச்சயமாக கலைத்துவிடுவோம் என்று பாஜக தலைவர் தமிழிசை பந்தயம் கட்டியதாக அதிமுக அம்மா கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் நாஞ்சில் சம்பத் திடுக்கிடும் தகவலை வெளியிட்ட்டுள்ளார்.

ADMK Amma spokesperson Nanjil Sampath has alleged that BJP leader Thamizhisai is trying to destroy the ADMK in Tamil Nadu.