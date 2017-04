சவப்பெட்டி ஓபிஎஸ், வகுப்புவாத ஓநாய்கள்.... ஐடி ரெய்டு பற்றி நாஞ்சில் சம்பத்

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதற்கு தினகரன் கோஷ்டியைச் சேர்ந்த நாஞ்சில் சம்பத் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Team ADMK(ammaa) spokes person Nanjil Sampath has condemned the IT Raids at Minister Vijaya Baskar and Sararthkumar houses.