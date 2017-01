திமுகவில் இணைய நாஞ்சில் சம்பத் திட்டம்?

நாஞ்சில் சம்பத், திமுகவிலிருந்து அழைப்பு வந்தால் இணையலாம் என திட்டமிட்டுள்ளார். தாய் கழகத்திற்கே திரும்பி விடலாம் என்பது அவரது முடிவு என அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 18:19 [IST]

English summary

Nanjil Sampath says he is retired from political activities but expected to join in DMK.