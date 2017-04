திராவிட இயக்கத்தை பாதுகாக்க பிறந்தவர் தினகரன்.. நாஞ்சில் சம்பத் வாயா இது??

திராவிட இயக்கத்தை பாதுகாக்க பிறந்தவர் டிடிவி தினகரன் என்று நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளது பலரையும் அதிர வைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK speaker Nanjil Sampath has gone overboard on TTV Dinakaran and has hailed him like anything.