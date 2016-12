சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு.. அரசியலுக்கு நாஞ்சில் சம்பத் முழுக்கு? மகள் விளக்கம்

நாஞ்சில் சம்பத் அரசியலை விட்டே வெளியேறப் போவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்தி பரவிய நிலையில், இதுகுறித்து அவரது மகள் மதிவதனி கருத்து கூறியுள்ளார்.

Tuesday, December 20, 2016, 18:39 [IST]

AIADMK speaker Nanjil Sampath said to be away from politics, after Jayalalitha's demise.