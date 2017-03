சசிகலாவை கடுமையாக எதிர்க்கும் நடிகர் கமலுக்கு நாஞ்சில் சம்பத் திடீர் புகழாரம்... புதிய சர்ச்சை

சசிகலாவை கடுமையாக எதிர்க்கும் நடிகர் கமல்ஹாசனை நாஞ்சில் சம்பத் திடீரென புகழ்ந்து தள்ளியிருப்பது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team Sasikala's spokesperson Nanjil Sampath hails Actor KamalHaasan who strongly opposing Team Sasikala in his facebook.