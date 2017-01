சசிகலாவுடன் நாஞ்சில் சம்பத் திடீர் சந்திப்பு! அதிமுகவுக்காக சுற்றுப் பயணம் செய்வதாக அறிவிப்பு!

அதிமுகவில் இருந்து விலகவில்லை என்றும் தான் சசிகலாவின் ஆணைகளை நிறைவேற்ற தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்யப்போவதாக நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:19 [IST]

English summary

Nanjil Sampath met Sasikala at Poes garden Vedha Nilayam in Chennai. He told that till continued ADMK.