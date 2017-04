மூக்குத்தி பூ மேலே காற்று உட்கார்ந்து பேசுவது போல பேசும் டி.டி.வி.தினகரன்-ஜால்ரா நாஞ்சில் சம்பத்

அதிமுகவுக்கு தலைமை ஏற்க தகுதியானவர் டிடிவி தினகரன்தான்; அமைச்சர்கள் அச்சத்தில் அவரை ஒதுக்கி வைத்துள்ளனர் என நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK (Ammaa) spokesperson Nanjil Sampath said that he will support the TTV Dinakaran as a Party leader.