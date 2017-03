ஆர்கே நகரில் இலை சாயும் பக்கமே வெற்றிக் குலை சாயும், சூரியன் அஸ்தமிக்கும்- நாஞ்சில் சம்பத் ஆரூடம்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் திமுக தோல்வியைத் தழுவும் என சசிகலா அணியின் நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

Team Sasikala's Nanjil Sampath has predicted a big victory to ADMK in RK Nagar By-Poll.