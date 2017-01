இன்னோவா சம்பத் என்ற பழி வேண்டாம்- அதிமுகவிடம் காரை ஒப்படைத்துவிட்டேன்... நாஞ்சில் சம்பத் அதிரடி!

ஜெயலலிதா கொடுத்த இன்னோவா காரை அதிமுகவிடம் ஒப்படைத்துவிட்டார் நாஞ்சில் சம்பத். இதனால் அவர் விரைவில் கட்சி மாறக் கூடும் என தெரிகிறது.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:14 [IST]

English summary

Nanjil Sampath today returned the Innova Car which was given by Jayalalithaa in 2012 to ADMK Head Office.