நாஞ்சில் சம்பத்தை தவிடுபொடியாக்கிய இரோம் ஷர்மிளாவின் 90 வாக்குகள்

மணிப்பூர் தேர்தலில் இரோம் ஷர்மிளா 90 வாக்குகள் மட்டுமே வாங்கினார் என்ற செய்தி தம்மை தவிடுபொடியாக்கிவிட்டது என நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

Teas Sasikala Spokesperson Nanjil Sampath shocked over the Irom Sharmila got 90 votes only news.