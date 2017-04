யாரோ தடி கொண்டு தலையால் தாக்குவது போல இருந்தது... நாஞ்சில் சம்பத்தின் ஷாக் போஸ்ட்

மமதா பானர்ஜியின் தலைக்கு பாஜகவின் யோகோஷ்வர்சினி ரூ11 லட்சம் விலை வைத்த செய்திக்கு நாஞ்சில் சம்பத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Spokesperson Nanjil Sampath shocked over the BJP youth wing leader's announcement on reward of Rs 11 lakh for West Bengal chief minister Mamata Banerjee’s head.