தினகரனை ஆதரிப்பதற்காக காறி துப்பினால் துடைச்சுக்குவேன்- ஓபிஎஸிடம் போனா செத்துருவேன்: நாஞ்சில் சம்பத்

அதிமுக கோஷ்டிகள் இணையும் நிலையில் நாஞ்சில் சம்பத் ஓபிஎஸ்-க்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 13:17 [IST]

TTV Dinakaran's supporter Nanjil Sampath strongly opposed the merger of Teams OPs and EPs.