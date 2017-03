“வராது வந்த மாமணியாம்” டிடிவி தினகரன்… தாங்க முடியாத இனோவா சம்பத்தின் அலப்பரை

“வராது வந்த மாமணி” என்று டிடிவி தினகரனை நாஞ்சில் சம்பத் புகழ்ந்து தள்ளியுள்ளார். தளவாய் சுந்தரத்தை டெல்லியின் சிறப்பு பிரதிநிதியாய் நியமனம் செய்ததற்கு நன்றி தெரிவிக்கத்தான் இவ்வளவு அளப்பறை.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 17:15 [IST]

English summary

ADMK leader Nanjil Sampath has thanked to TTV Dinakaran for appointing Thalavai Sundram as a Delhi representative.