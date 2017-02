சசி முதல்வராவதால் சோழர் காலம் மீண்டும் திரும்பிருச்சாம்.. இனோவா சம்பத் ஜால்ரா கமெண்ட்

சசிகலா ஒரு ராஜதந்திரி என்று நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார். சோழர் காலம் மீண்டும் திரும்பியுள்ளது என்றும் அவர் சசிகலா முதல்வராவது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 10:07 [IST]

English summary

Nanjil Sampath welcomed Sasikala to become chief minister of Tamil Nadu.