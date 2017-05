காவல்துறையை வேறு யாரிடமாவது புதுவை முதல்வர் ஒப்படைக்க வேண்டும் - அதிமுக வலியுறுத்தல் - வீடியோ

புதுச்சேரி முதல்வர் நாரயணசாமி தன்னிடம் இருக்கும் காவல்துறையை வேறு அமைச்சர்களிடம் ஒப்படைத்தால்தான் புதுச்சேரியில் குற்றங்கள் குறையும் என அதிமுக எம்.எல்.ஏ அன்பழகன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 16:41 [IST]

Chief minister Narayanasamy should hand over police department to some other minister to controll crime in Puducherry told Admk MLA Anbazhagan.