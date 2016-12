மோடி, மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்க படாதபாடுபடும் சசிகலா நடராஜன்- திரும்பிகூட பார்க்காத டெல்லி!

மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்க சசிகலா கணவர் நடராஜன் படுதீவிரமாக முயற்சிக்கிறாராம். ஆனால் டெல்லியோ மன்னார்கோடி கோஷ்டியுடன் எந்த ஒருசந்திப்புமே கூடாது என திட்டவட்டமாக இருக்கிறதாம்.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 10:43 [IST]

English summary

Sasikala's husband Natarajan has tried to meet the PM and four other top Union ministers. But he has not been able to get appointment.