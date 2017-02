சசிகலா கணவர் நடராஜன் அப்பல்லோவில் இருந்து இன்று டிஸ்சார்ஜ் ஆக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

sasikala husband natarajan likely to be discharged from apollo hospital sources said