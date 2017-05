அப்ப ஜெ. ஆட்சியில் அமைச்சர்கள் கொத்தடிமைகளாக இருந்தார்களா மிஸ்டர் சசி நடராஜன்?

தமிழக அமைச்சர்கள் இப்போது சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள் என கூறி ஜெயலலிதா ஆட்சியை மறைமுகமாக விமர்சித்திருக்கிறார் சசிகலா கணவர் நடராஜன்.

English summary

Sasikala Husband Natarajan said that TamilNadu Minsiters taking decisions without compulsion.