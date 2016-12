முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தில்.. நடராஜனுடன் மல்லுக்கட்டியவர் ஹூசைனி.. இப்போது ஜெ.வுக்காக!

தஞ்சையில் முள்ளி வாய்க்கால் முற்றம் அமைத்த போதே சசிகலாவின் கணவர் நடராஜனுடன் மல்லுக்கட்டிய ஹுசைனி, இப்போது ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் நடராஜனுக்கு பங்கு இருப்பதாக பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளார்.

English summary

War between Karate master Husseini and M. Natarajan has started again after Mullivaikkal issue.