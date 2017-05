ஜெ.வை ‘காலி செய்தது’ திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ராசிதான்… நத்தம் விஸ்வநாதன் குபீர் குற்றச்சாட்டு

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உயிரிழந்ததற்கு காரணம் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ராசிதான் என்று நத்தம் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 17:46 [IST]

OPS team Natham Viswanathan has attacked forest minister Dindigul Srinivasan.

