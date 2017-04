ஜெயிலில் அடைபட்டிருப்பது "காசா கிராண்டே" அனிருதன்.. கிலியில் தவிப்பதோ "நத்தம்".. ஏன்?

காசா கிராண்டே எம்.டி. அனிருதன் சிறைக்கு போக நேரிட்டதால் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் அதிர்ந்து போயுள்ளராம். அனிருதன் நிறுவனங்களில் 'நத்தம்' மகன் அமர் ஏராளமான முதலீடுகளை செய்துள்ளார் என்ப

English summary

According to the Sources said that Former State Minister Natham Viswanathan shocke over the arrest of Case Grande MA Anerudan in Land Cheating Case. Here the details of links between Natham Viswanathan and Case Grande Anerudan.