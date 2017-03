மிடாஸ் சரக்குகளை திமுக ஆட்சியில் சசிகலா விற்றது இப்படித்தானாம்.. போட்டுடைக்கும் நத்தம்

மிடாஸ் மதுபான சரக்குகளை திமுக ஆட்சியிலும் சசிகலா விற்று கொள்ளை லாபம் சம்பாதித்தது எப்படி என்பதை போட்டுடைத்திருக்கிறார் மாஜி அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன்.

English summary

Senior leader of Team OPS Ex Minister Natham Viswanathan revealed that Sasikala had linked with DMK leader Karunanidhi's family during their rule.