மிடாஸ் சாராய ஆலைக்காக திமுகவுடன் தொடர்பு வைத்திருந்தது சசிகலாதான்... நத்தம் விஸ்வநாதன் நச்

மிடாஸ் சாராய ஆலைக்காக திமுகவுடன் தொடர்பு வைத்திருந்தவர் சசிகலாதான் என நத்தம் விஸ்வநாதன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Former Minister Natham Viswanathan slammed ADMK interim General Secretary Sasikala over the support of DMK.