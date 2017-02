விஸ்வரூபமெடுக்கும் ஓபிஎஸ் அணி.. நத்தம் விஸ்வநாதனும் கைகோர்த்தார்

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான அணியில் முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனும் இணைந்துள்ளார்.

English summary

Former Minister Natham Viswanathan also met Chief Minister O Panneerselvam on today.