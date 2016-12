தேசிய விவசாயிகள் தினம் என்னைக்குன்னு கூட தெரியல.. அதிமுகவினரை காய்ச்சும் விவசாயிகள்

ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை தேசிய விவசாயிகள் தினமாக அனுசரிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுக் குழு தீர்மானம் போட்டுள்ளதற்கு விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Farmers shocked for resolution to observe Jayalithaa’s birth day as a National Farmers Day.