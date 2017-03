ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு

சென்னையில் உள்ள பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில், ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

The fight against the Neduvasal hydrocarbon project reached the National Green Tribunal.