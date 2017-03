ஓபிஎஸ் அணியில் நாவலர் நெடுஞ்செழியனின் மகன் மதிவாணன்!

மறைந்த நாவலர் நெடுஞ்செழியனின் மகன் மதிவாணன் இன்று ஓ. பன்னீர்செல்வம் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

English summary

Former minister 'Navalar' Nedunchezhian's son Mathivanan joined in O.Panneerselvam's team today. Day by day O.Panneerselvam Team get strengthened.