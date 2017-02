திட்டமிட்டு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை தடுத்து நிறுத்தியது திமுக தான்: நவநீதகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு

திட்டமிட்டு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை தடுத்து நிறுத்தியது திமுக தான் என்று அதிமுக எம்.பி., நவநீதகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

AIADMK MP A Navaneethakrishnan Accusation on DMK party over the issue of floor test