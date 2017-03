நக்சல் தாக்குதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் சங்கரின் உடல் தமிழகம் கொண்டுவரப்பட்டது!

சத்தீஸ்கரில் நக்சல் தாக்குதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் சங்கரின் உடல் தமிழகம் வந்தது. இன்று மாலை சங்கரின் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Naxal attack in Chhattisgarh: CRPF soldier Shankar's Body was brought to TamilNadu. Form Chennai it has been taken to his native near Villupuram