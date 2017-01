மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியது நக்சல் ஆதரவாளர்கள்.. கோவை கமிஷனர் ஷாக் பேச்சு

அமைதியாக நடைபெற்ற போராட்டம் திசை சமூக ஊடகங்களே என்று கோவை காவல்துறை ஆணையர் அமல்ராஜ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Coimbatore police commissoner Amalraj has blamed that Naxal supporters are mixed in the people's protest and leading the agitation.