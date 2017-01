ஆற்காடு அருகே அரசுப் பேருந்து மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு... போலீசார் விசாரணை

ஆற்காடு அருகே அரசுப்பேருந்து மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Near Arcot in Vellore district strangers thrown petrol bombs on the Government bus. In this incident the conductor injured. Police have registered a case and investigating.