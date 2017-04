15 கிமீ போய் சரக்கு வாங்கி குடிக்கிற நிலைமை வந்துருச்சே.. புலம்பும் கன்னிவாடி குடிகாரர்கள்!

திண்டுக்கல் அருகே டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டதால் குடிமகன்கள் 15 கிலோ மீட்டர் தூரம் சென்று சரக்கு வாங்கி குடிப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 11:26 [IST]

English summary

After the order of Supreme court on tasmac over 3000 tacmac shops have been closed. Due to this near in Dindigul drinkers going arround 15km to buy liquor.