சாலையோரத்தில் சாக்கு மூட்டையில் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம்.. கரூர் அருகே பரபரப்பு!

கரூர் அருகே சாலையோரத்தில் கிடந்த சாக்குமூட்டையில் அழுகிய நிலையில் பெண் ஒருவரின் சடலம் இருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Near in Karur a woman body founded by packed in sock. The body was fully decombosed. Police seized the body and started the inquiry.