மாலத் தீவு அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

மாலத்தீவு அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்

English summary

Chennai Meteorological Center said that near Maldives a low depression had developed. Already in the southwestern Bay of bengal a low depression has developed due to that the coastal districts of Tamil Nadu gets rain.