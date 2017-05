கள்ளக்காதலை விட மறுத்த போலீஸ்காரரின் மனைவி.. கள்ளக்காதலனை போட்டுத் தள்ளிய உறவினர்கள்!

நாமக்கல் அருகே போலீஸ்காரரின் மனைவி கள்ளக்காதலை விட மறுத்ததால் அவரது உறவினர்களே கள்ளக்காதலனை அடித்துக் கொன்றனர்.

English summary

Near in Namakkal a police official's wife illicit lover killed by a their relatives. In this case 3 more persons have been arrested now.