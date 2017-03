மழைவேண்டி நெல்லையில் சிறப்பு யாகம்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!!

நெல்லை அருகே மழை வேண்டி நடைபெற்ற சிறப்பு யாகத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 17:31 [IST]

English summary

Near in Nellai Narasimha perumal temple special yaham held for rain. lots of people have been participated in this worship.